Stranger Things | sospese le riprese della quinta stagione | ecco perché

(Di martedì 9 maggio 2023) Notizie non proprio belle per gli appassionati di. La serie tv da incassi record ha appassionato milioni di telespettatori italiani e non. Dopo tre lunghi anni, l’estate scorsa la piattaforma Netflix ha finalmente lanciato la quartaserie statunitense che ha tenuto incollati davanti la tv milioni di fan. Inizialmente suddivisa in due parti, poco dopo è stata disponibile sulla piattaforma streaming in un’unica soluzione. Ed è stata un grandissimo successo, così come anche le altre precedenti. A distanza di tempo adesso i fan attendevano laed ultimadima la produzione dell’amatissima tv è stata ufficialmente sospesa per via dello sciopero degli sceneggiatori. A darne notizia sono stati gli ...

Best ShowThe Last of Us - VINCITORE The White Lotus Mercoledì Wolf Pack Yellowjackets Yellowstone Best Performance in a Show Aubrey Plaza - The White Lotus Christina Ricci - ...C'è Joseph Quinn che, reduce da, avrà l'arduo compito di interpretare Caracalla, che, conoscendo la storia, sarà probabilmente l'antagonista del racconto considerando il suo ...Dal giorno in cui gli sceneggiatori di Hollywood sono entrati in sciopero , il 2 maggio scorso, è passata una settimana. Il sindacato che li rappresenta (il Writers Guild of America) ha annunciato che ...

Da 'Stranger Things' a 'House of the dragon', come lo sciopero degli sceneggiatori ha cambiato il calendario … la Repubblica

Notizie non proprio belle per gli appassionati di Stranger Things.La serie tv da incassi record ha appassionato milioni di telespettatori ...Lo sciopero Claire Kiechel ha 35 anni e ha scritto The OA per Netflix e The Watchmen per HBO. «Sul primo ho lavorato 5 anni e ho ricevuto 2.000 dollari di diritti d’autore. Sul secondo tre anni, mi so ...