Stop al transito sul Ponte di Ferro | via ai lunghi lavori per il Giubileo

(Di martedì 9 maggio 2023) Ildell'Industria chiuderà a luglio, per consentire idi riqualificazione previsti entro il, e resterà interdetto fino a ottobre 2024. La struttura, nota a Roma anche come «di», è al centro di un progetto del valore di sette milioni finanziato in vista dell'Anno Santo. Un restyling necessario a seguito dell'incendio che, a ottobre 2021, ha avvolto la struttura causandone il parziale collasso. E ieri, nell'aggiornare la commissione capitolina, presieduta dal consigliere Dario Nanni (Lista Calenda), sullo stato di attuazione dei progetti, il sindaco Roberto Gualtieri ha informato gli eletti che la conferenza dei servizi si è chiusa il 28 aprile, permettendo l'avvio del cantiere sula luglio. L'intervento, ha precisato il ...

La coppia di conduttori ha inaugurato in ritardo la settimana dopo loforzato di ieri, che ha ... SAGITTARIO : da Giugno venere avrà un lungoe che sarà utile per l'amore. Divertitevi se ...Il pacchetto prevede anche l'aggiunta di altri prodotti al divieto di, in particolare ...alle politiche protezioniste contro i prodotti agricoli ucraini Il presidente ucraino ha inoltre ...Le strade chiuse per consentire il passaggio della StraPalermo Loalle auto scatterà domenica alle 8. Il divieto diè stato disposto per queste vie: via della Libertà: chiusura ...

Stop ai mezzi pesanti in prossimità di ponti e viadotti: scatta l'ordinanza in provincia di Foggia FoggiaToday

L’ordinanza si è resa necessaria “al fine di tutelare l’incolumità degli utenti della strada, in prossimità dei ponti e viadotti di competenza della Provincia di Foggia” ...PALERMO – Domenica 14 maggio torna l’appuntamento con la “StraPalermo-Strapapà”, festa che coinvolgerà genitori e figli, che correranno lungo le vie del capoluogo. Per permettere il regolare ...