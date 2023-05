(Di martedì 9 maggio 2023) È UNA QUESTIONE DI CERVELLO? - In passato si è ipotizzato addirittura l'esistenza di due 'moi' diversi per il cervello maschile e per quello femminile . Ora l'ipotesi è stata scientificamente ...

È UNA QUESTIONE DI CERVELLO - In passato si è ipotizzato addirittura l'esistenza di due 'modelli' diversi per il cervello maschile e per quello femminile . Ora l'ipotesi è stata scientificamente ...Certo qualche ingenuità narrativa è presente, soprattutto nel ricorso a certie derive ...per chilometri e chilometri regna una povertà assoluta e anche l'acqua stessa appare quale une ...... ma di dare vita a une proprio rito collettivo, in grado di generare incontro e condivisione ... a tutte e tutti i bambini e ai loro genitori, senza, senza barriere, e confidiamo possa ...

Stereotipi: è vero che le donne non hanno senso dell’orientamento TGCOM

Si perdono più facilmente e non sanno leggere le carte: sono bufale, basta un po’ di esercizio Anzi: leggere le mappe, ritrovare la strada o arrivare dritti alla meta è una prerogativa tutta maschile.