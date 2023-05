STATS – Udinese Samp | Sottil ritrova due giocatori importanti

(Di martedì 9 maggio 2023) El Tucu Pereuyra e Adam Masina brillano su tutti nella vittoria dell’contro ladoria di ieri sera Non c’erano grandi motivazioni di classifica ieri alla Dacia Arena: per ladoria giusto rinviare la certificazione aritmetica della retrocessione, avvenuta in Friuli ma metabolizzata da tempo; per l’l’obiettivo era il ritorno alla vittoria, che mancava da 3 giornate, quando davanti al proprio pubblico aveva rifilato 3-0 a un’altra candidata al balzo all’indietro di categoria, la Cremonese. É andato tutto secondo copione, con un 2-0 per i bianconeri maturato nei primi 34 minuti. Tenendo conto dell’importanza relativa dei punti e, soprattutto, del fatto che il risultato ha trovato in fretta una sua risoluzione, ne è uscita fuori una gara dove l’impegno c’è stato, come evidenzia il dato delle ...

