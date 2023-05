Stadio della Roma a Pietralata | primo ok | approvato l' interesse pubblico Gualtieri posta il selfie | ' La città fa gol'

L'atto è stato approvato con 32 voti favorevolimaggioranza, 3 astenuti.Pietralata, il voto in consiglio Voto favorevole è stato espresso dalle forze di maggioranza - Partito ...Paletti su trasporto pubblico e parcheggi Sullo stesso argomento: Forse per il nuovoRoma è davvero la volta buona: ok atteso il 9 maggio L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera ...Il via libera all'interesse pubblico da parte dell'Assemblea Capitolina e' un decisivo ed importante passo in avanti nel percorso avviato per il progetto del nuovoRoma a Pietralata. Con ...

Stadio della Roma, approvato il pubblico interesse. Gualtieri: “Importante per la città” ForzaRoma.info

Il provvedimento è stato approvato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti. M5s e Lista Civica Raggi non hanno partecipato al voto ...Passi avanti per lo stadio di proprietà della Roma: ne ha parlato anche il sindaco della città capitolina Roberto Gualtieri ...