Stabile | «Inter Primavera | gran spirito di unità Punto di forza»

(Di martedì 9 maggio 2023) Ladell’proverà nelle ultime giornate a conquistare l’accesso ai play-off (vedi articolo). Il difensore, in un’vista rilasciata aTV, indica i punti didella squadra di Chivu. RISALITA IN CORSO – Giacomovede l’in salute dopo il 2-0 all’Empoli di domenica: «Il mister si era soffermato molto su quanto fosse importante vincere questa partita, serviva vincere. Vincere le partite senza subire gol è una cosa che dà tanta sicurezza, specialmente per noi difensori. Siamo contenti di aver vinto senza subire gol. Quello che si notava tanto era la connessione mentale che c’era fra di noi, anche lod’che è un nostro ...

... e pensare a un premier non come primuspares, ma in grado di dismettere i ministri'. "Non lo ... L'obiettivo primario della presidente del consiglio è rendere piùl'esecutivo, bisogna ...... e pensare a un premier non come primuspares, ma in grado di dismettere i ministri'. E il ... 'L'obiettivo primario della presidente del Consiglio è rendere piùl'esecutivo, bisogna ...Mati è un classe 2003, vive ormai da due stagioni in piantain prima squadra e quest'anno ha giocato anche da titolare delle partite importanti:a San Siro e Napoli all'Allianz Stadium. ...

Primavera. Con un gol per tempo, l'Inter batte l'Empoli: nerazzurri a ... Tuttocampo

L'EuroDerby è alle porte, mercoledì l'andata delle semifinali di Champions League e sono tante le partite all'interno di Milan-Inter. Una cruciale si gioca a centrocampo, ruol nevralgico su cui sono s ...L'allenatore dei Citizens presenta la super sfida della semifinale di andata contro il Real Madrid: "L'eliminazione dell'anno scorso è stata dura, abbiamo fatto due ottime gare e non è bastato. Ma non ...