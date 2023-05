(Di martedì 9 maggio 2023) AGI -ha rimosso decine di migliaia di brani realizzati dstart-uple diBoomy. È la mossa più clamorosa nellache la piattaforma ha scatenato dopo le denunce di frode sui servizi di streaming. Negli ultimi mesi l'industriale ha dovuto affrontare l'ascesa delle canzoni generate dall'e, più in generale, il crescente numero di tracce che inondano quotidianamente le piattaforme di streaming.ha recentemente rimosso circa il 7% delle tracce che erano state caricate da Boomy, l'equivalente di "decine di migliaia" di canzoni. Universal Music aveva segnalato a tutte le principali piattaforme di aver visto attività di streaming sospette ...

Nel futuro, il colosso dello streaming si impegna a eliminare qualsiasi trasmissione che coinvolga musica generata dalla IAhatramite un portavoce di aver eliminato dal proprio catalogo la musica generata con Boomy, un programma basato su intelligenza artificiale generativa in grado di realizzare ...Alla fine i brani di Boomy sono stati rimossi a causa del sospetto "streaming artificiale" di bot che si spacciavano per utenti, ha commentato: I rappresentanti di Boomy hannoche ......canzoni su piattaforme come, dove vengono aggiunte 100.000 nuove tracce ogni giorno, e della crescente manipolazione del sistema. Grainge, amministratore delegato di Universal, ha...

Spotify ha dichiarato guerra alla musica generata con l'Intelligenza artificiale AGI - Agenzia Italia

La piattaforma di streaming musicale ha rimosso decine di migliaia di canzoni generate dall'intelligenza artificiale e create sulla piattaforma di creazione musicale Boomy.Negli ultimi mesi l'industria musicale ha dovuto affrontare l'ascesa delle canzoni generate dall'intelligenza artificiale e, più in generale, il crescente numero di tracce che inondano quotidianamente ...