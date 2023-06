...che Harry rimarrebbe con la moglie Meghan solamente per il bene dei figli, Archie e Lilibet. Per altri invece sono obbligati a rimanere insieme a causa dei contratti con Netflix e. ...... con il coordinamento di Gianfelice Facchetti e tuttora disponibile su. Una selezione di ... Questo progetto è davvero unico' haTony Hadley. Andrea Ferrari , ideatore e coordinatore ...... più di ventitré milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma streaminge oltre trenta ... mi sento come se non volessi più far parte di questa Terra" hadurante la sua ...

Spotify ha dichiarato guerra alla musica generata con l'Intelligenza artificiale AGI - Agenzia Italia

Il distributore indipendente di musica CD Baby - fondato nel 1998 da Derek Sivers a New York - ha dichiarato che non distribuirà più CD e vinili e chiuderà il suo magazzino, spostando l'attenzione sul ...Insieme a Dargen e a Spotify, Borotalco aiuterà le nuove generazioni a scoprire ... per noi un passo cruciale per incontrare e coinvolgere nuovi consumatori” ha dichiarato Elisa Calciolari, Marketing ...