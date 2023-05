Sport | Bebe Vio | ' mi laureo il 15 | ho dovuto riscrivere tutta la tesi'

(Di martedì 9 maggio 2023) Parigi, 9 mag. (Adnkronos) - "Programma futuri? Miil 15, torno subito a casa dopo un appuntamento qui a Parigi, perché stiamo organizzando dei progetti con la onlus. Se ho ritrovato la? No, l'ho riscritta... ho passato l'ultima settimana aladalle 5 di mattina all'una di notte etutto, ma ce labbiamo fatta. Le Olimpiadi? Sono ricominciate le qualifiche". CosìVio da Parigi dove ha partecipato alla cerimonia dei Laureus Awards sui suoi programmi futuri. "Laureus è una associazione mondiale che si impegna molto per aiutare i ragazzi in tutto il mondo, per portarli a faree fare del bene attraverso lo".

L’edizione 2023 si terrà a Roma Torna, dopo il successo dello scorso anno, la serata dei WEmbrace Games, nata grazie all’entusiasmo di Bebe Vio. L’evento si terrà lunedì 12 giugno dalle ore 20.00 pres ...Il 12 giugno allo Stadio dei Marmi la serata di divertimento e spettacolo in supporto di art4sport, l’Associazione onlus di Bebe Vio ...