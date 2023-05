Spiteri-McNally oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Dalilaaffronterà Catynel primo turno degli, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. La tennista azzurra ha vinto le pre-qualificazioni e si è guadagnata con merito una wild card per il tabellone principale. Già questa si può considerare una vittoria, specialmente per una ragazza classificata al numero 602 del mondo, ma visto che sognare non costa nullaproverà a conquistare un’altra vittoria, ben più importante. Ovviamente non sarà semplice visto chestaziona ampiamente tra le prime 100 ed ha più esperienza a livello Wta. Guai però a sottovalutare Dalila, determinata a stupire ancora. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA ...