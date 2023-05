Spezia | Semplici perde Bastoni | il comunicato

1 Locontinua a preparare la partita contro il Milan ma non ci sono buone notizie per Leonardo, tecnico delle Aquile. Simone Bastoni si è sottoposto ad alcuni esami diagnostici che hanno ...(4 - 3 - 3): Dragowski 6; Amian 6, Ampadu 5.5, Wisnieski 5.5, Nikolaou 5.5 (8 st Nzola 5.5);... Allenatore:. CRONACA DELLA PARTITA FANTACALCIO REPORT Reti: 41 pt Ciofani, 32 st ...... terzo portiere dietro anche Sirigu o addirittura allo. Non ha fiatato, è sceso in campo a ... Peccato che spesso la troppa foga agonistica lo porti a sbagliare scelte: se limasse questo ...

Stampaa lotta salvezza a quattro giornate dal termine della Serie A si è fatta più rovente che mai. Merito della Cremonese di Ballardini, che nelle ultime settimane ha migliorato decisamente la classi ...Spezia, qualche emergenza in formazione La sfida contro il Milan si avvicina. E mette in palio punti che, allo Spezia, servono come l’aria per respirare in chiave salvezza. Il tecnico Leonardo Semplic ...