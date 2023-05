Spezia-Milan | Serie A | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Unoin caduta libera contro unche deve assolutamente vincere per rimanere nella scia di Inter, Lazio e Juve nella corsa Champions. Quella di sabato 13 maggio, al Picco (fischio d’inizio ore 18, direttasu DAZN), sarà una sfida molto delicata. Da domenica, complice la vittoria del Verona a Lecce, i liguri allenati da Leonardo Semplici sono terzultimi in classifica. E oggi sarebbero inB. Il Diavolo, invece, ha vinto lo scontro diretto con la Lazio ed è rimasto a -2 dal quarto posto. Ma questa sera è atteso dall’euroderby di Champions con l’Inter. Una partita che potrebbe togliere parecchie energie. I tifosi dellosperano che sia così. Che ilarrivi al Picco stanco e distratto dal ritorno della semifinale di Champions League, in ...