Spesa ospedaliera farmaci schizza a +6% nel 2023 | 3 | 3 mld oltre il tetto

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) –lafarmaceuticain Italia. In base ai consumi dinei primi mesi delrilevati da Iqvia, lafarmaceutica per acquisti diretti () nelpasserà nuovamente ilprogrammato per legge, arrivando – secondo le stime – a circa 13 miliardi di euro, +6% rispetto al 2022. A fronte di unstimato pari a circa 9,7 miliardi di euro (il 7,65% del Fondo sanitario nazionale, come nel 2021 e 2022), quest’aumento porterà a un disavanzo di circa 3,3 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto al 2022. Di questi la metà, ossia circa 1,6 miliardi, dovrà essere ripianata dalle aziende farmaceutiche – ricorda Iqvia – con il sistema ...

Spesa ospedaliera farmaci schizza a +6% nel 2023, 3,3 mld oltre il ... Adnkronos

