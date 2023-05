Speciale NLT - Durata e chilometraggio

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 maggio 2023) Lo abbiamo già ricordato a proposito del valore residuo dell'auto. Può sembrare innaturale, per i singoli e i nuclei familiari italiani, abituati a tenere la vettura di proprietà per più di dieci anni, una formula che prevede nella maggior parte dei casi un utilizzo del bene per tre, massimo quattro anni. Ma questo dubbio è fondato solo se si considerano l'acquisto e la locazione come due soluzioni confrontabili. Il noleggio a lungo termine è prima di tutto una forma di utilizzo completata da una gamma di servizi - alcuni inclusi a prescindere, altri selezionabili dal cliente - che fa della flessibilità la sua caratteristica principale, a cominciare dalla scelta del periodo lungo il quale servirsi del veicolo. Compresa la possibilità, alla fine del termine stabilito, di prolungare il contratto per un lasso di tempo prescelto, o, come abbiamo già ricordato, di riscattare la vettura ...