Spalletti si aspetta un riconoscimento nell’ingaggio e nella durata del contratto Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 maggio 2023)sida De Laurentiis undel proprio lavoro che si traducadeldi rinnovo. Lo scrive ladello Sport, in un pezzo dedicato ai rapporti non proprio distesi tra l’allenatore e il presidente del Napoli.avrebbe preferito un colloquio de visu prima della pec con cui De Laurentiis ha esercitato l’opzione per il rinnovo, non ha gradito l’invio di una lettera asettica e formale. Dunque qualche ombra, tra i due esiste, anche se nulla di insormontabile, scrive la rosea. I caratteri complicati dei due protagonisti non hanno certo creato un rapporto disteso. I due dovranno necessariamente parlarsi, per sistemare le cose. Il confronto avverrà a fine stagione o ...