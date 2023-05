Spalletti non è convinto di restare | vuole parlare con De Laurentiis | una PEC non basta

Leggi su napolipiu

(Di martedì 9 maggio 2023) Lucianoè l’allenatore del Napoli, Aurelio Delo ha confermato a mezzo PEC, ma l’allenatoreun colloquio. A livello giuridico tutto è stato fatto correttamente, la PEC di conferma è stata incistai e la SSCN ha confermato il proprio diritto di prolungare il contratto diper una stagione. Insomma tutto fatto, ma nel calcio e nella vita non può valere solo la fredda carta stampata, o meglio elettronica in questo caso. Futuroincontrare DeSecondo quanto scrive Corriere dello Sport la situazione in in casa Napoli è ancora tutta da chiarire. È chiaro che la lettera di accompagnamento e la PEC inviata dalla SSCN nonno all’allenatore.un ...