Spalletti lasci ora sul più bello | altrimenti rischia le pernacchie Libero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 maggio 2023) “ora sul piùle“.titola così un pezzo dedicato al futuro dell’allenatore del Napoli, Luciano. Lo firma Federico Strumolo. “Dato che vincere nel calcio è difficile, ma riconfermarsi lo è ancora di più, Lucianosembra avere più di un motivo per salutare il Napoli questa estate. D’altronde congedarsi da campioni è il sogno di tanti sportivi e cosa c’è di meglio che riportare uno scudetto in una piazza che non trionfava da trentatré anni? Un pensiero, diare la panchina azzurra, nemmeno tanto nascosto dallo stesso tecnico, spesso criptico quando si parla del suo futuro”.non ha gradito le modalità con cui il ...