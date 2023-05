... che ritraeva la sorella di Giorgia Meloni (Arianna, moglie di Francesco Lollobrigida) alle prese con la questione ''. Con un post su Facebook, il vignettista ha spiegato quello ...Non ospedali, asili nido (per quei figli che mancano e per cui questo governo Meloni teme la), nemmeno la digitalizzazione della ppaa. Uno stadio di calcio a Firenze e uno a ...Dice proprio così, costruita a tavolino, come un cognato qualsiasi, il ministro Francesco Lollobrigida ha di recente parlato di "". Dal 2018, quando entra nel consiglio d'...

Sostituzione etnica, il vignettista Natangelo: “Procedimento disciplinare nei miei confronti, risponderò” Globalist.it

Tra i vari articoli si trovano riferimenti alla teoria del complotto della sostituzione etnica, elogi al leader russo Vladimir Putin, parole d’ordine della propaganda filorussa sull’Ucraina e attacchi ...Angelo Moretti guida la rete «Piccoli Comuni del Welcome», borghi con meno di 5mila abitanti. L’impegno con i migranti e le carovane verso l’Ucraina ...