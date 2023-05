Sorrentino | «Sembrava che dovessimo arrivare undicesimi e invece abbiamo vinto lo scudetto»

(Di martedì 9 maggio 2023) Il regista Paoloospite ieri sera a Supertele a Dazn, con Pier Luigi Pardo, Ciro Ferrara, Ezio Glerean, Luca Toni, Gigi Di Biagio. Il futuro? Che pensi i quel che potrà accadere tra Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis? «Sarebbe bello se si andasse avanti però quest’annocheperché avevamo cambiato tutti elo. Quindi stiamo a vedere, è anche divertente il cambiamento oltre che vedere sempre le stesse persone. Il calcio è divertente anche perché le persone vanno e vengono» «Ferrara ha un bellissimo viso e una bella voce, è un po’ alto per fare l’attore. Gli attori bravi sono bassini, come Al Pacino». «Il regista e l’allenatore sono due lavori abbastanza ...

: "quando mi stavo documentando per il mio film, mi parlò di Glerean un giornalista di ...tra Giuntoli Spalletti e De Laurentiis "Sarebbe bello se si andasse avanti però quest'anno...... ma ieri sera Paoloè intervenuto anche a Supertele su Dazn. 'Sarebbe bello se si andasse avanti con Giuntoli e Spalletti, ma anche quest'annosi dovesse arrivare undicesimi, e ...La metafora della caccia mimolto efficace in questo senso". I quattro fratelli de La ... perché in realtà sono approdata al cinema con ruoli più neri, per esempio nel film di Paolo...

Sorrentino: «Sembrava che dovessimo arrivare undicesimi e invece ... IlNapolista

Paolo Sorrentino a Dazn: «L'uomo in più del Napoli è Lobotka, mi ricorda Guidetti. Il futuro Il cambiamento è divertente» ...È stato protagonista in campo dopo la partita contro la Fiorentina, ma ieri sera Paolo Sorrentino è intervenuto anche a Supertele su Dazn. «Sarebbe bello se si andasse avanti ...