Sondaggio “Porta a Porta” | un italiano su due vuole la riforma presidenzialista

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 maggio 2023) Chi punta su un eventuale referendum confermativo con la speranza di veder naufragare le riforme istituzionali messe in cantiere dal governo, forse dovrà rivedere i propri calcoli. O, in alternativa, aggiornare le proprie convinzioni scorrendo ilrealizzato da Euromedia Research (l’istituto di Alessandra Ghisleri) per, l’approfondimento condotto da Bruno Vespa. In base a tale rilevazione, infatti, il 46,6 per cento degli intervistati sarebbe favorevole al presidenzialismo, ossia l’elezione diretta del capo dello Stato. Il 36,8 per cento sarebbe contrario mentre il 16,6 non sa o non risponde. Il 46,6% favorevole all’elezione diretta. Contrario il 36,8 Considerati in base all’appartenenza politica, tra i favorevoli al presidenzialismo spiccano gli elettori della Lega (77,5 per ...