(Di martedì 9 maggio 2023)un cittadino su due sarebbeal. Almeno secondo l’ultimorealizzato Euromedia research pere diffuso dalla trasmissione Rai. Il 46,6% degli intervistati èall’elezione diretta del capo dello Stato. Contrario è il 36,8%, mentre non risponde il 16,6%. Tra i favorevoli figurano il 77,5% degli elettori della Lega, il 73,9% di Fratelli d’Italia e il 70% dei sostenitori di Forza Italia. Favorevoli anche i sostenitori di Azione-Italia Viva: il 47,2% dice sì contro il 39,7% che esprime un giudizio negativo. Tra i contrari invece spiccano il 75% degli elettori di Alleanza verdi e Sinistra, seguiti dal 74% di quelli del Pd e dal 54% di +Europa. Per quel che concerne invece il ...

A rispondere alanche i 13 rifugi lombardi (tra Lecco e Sondrio) del Cai Milano (qui la ... Alcuni rifugi sono, inoltre, un esempio di avanguardia nella sostenibilità, come il Carlo, ...Il mercato è ottimista! Secondo il, il 75% degli intervistati di InnoEX ritiene che le vendite complessive aumenteranno nei prossimi sei mesi o un anno, mentre l'86% degli intervistati ...In un quadro politico stabile, il partito di Giorgia Meloni segna un più 0,7 per cento che loal 29,5 per cento delle intenzioni di voto. Ora sono oltre otto i punti di differenza dal ......

Sondaggio Porta a Porta: quasi un italiano su due è favorevole al presidenzialismo Il Fatto Quotidiano

Quasi un cittadino su due sarebbe favorevole al presidenzialismo. Almeno secondo l’ultimo sondaggio realizzato Euromedia research per Porta a Porta e diffuso dalla trasmissione Rai. Il 46,6% degli ...Condividi questo articolo:Roma, 9 mag (Adnkronos) – ‘Porta a Porta’ pubblica il sondaggio realizzato da Euromedia research, relativo al giudizio degli italiani sulle riforme. Sul Presidenzialismo, oss ...