SONDAGGIO Avellino | è giusto ripartire da Rastelli in panchina?

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMassimoresta in sella alladell’. E’ la prima decisione arrivata dalla società guidata dalla famiglia D’Agostino in sinergia con il direttore generale il pectore, Ernesto Salvini. Dopo la stagione conclusa con un nulla di fatto ma soprattutto una salvezza afferrata per la coda, la società conferma la fiducia nel tecnico di Pompei. E’ la scelta giusta? Vota il nostrosocial sul gruppo Anteprima24 Sport. L’riparte da, il tecnico confermato al timone L'articolo proviene da Anteprima24.it.