Sondaggi Tecnè | Fdi in flessione | recupera il Pd

(Di martedì 9 maggio 2023) Fratelli d’Italia ine Pd in crescita. Questi alcuni dei risultati evidenziati daiper l’Agenzia Dire nel consueto appuntamento settimanale con Monitor Italia. La rilevazione, condotta tra il 4 e il 5 maggio, vede Fdi in calo di un decimo al 29,3% mentre il Pd è in crescita dello 0,2% al 19,6%. In calo il Movimento 5 Stelle che rispetto alla rilevazione precedente perde due decimi e si attesta al 15,7%. In negativo anche la Lega che cede lo 0,1% e scivola all’8,9%. Forza Italia, in crescita di tre decimi all’8,7%, può ora tentare il sorpasso che manca dal 2017. Azione è data al 4,6%, segue l’alleanza Sinistra e Verdi al 3,1%. Sotto la soglia di sbarramento Italia Viva al 2,5%, quasi raggiunta da +Europa al 2,4%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,2%. La quota di astenuti e incerti è stimata ...