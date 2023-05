Sondaggi politici | vola Meloni | tonfo del Pd È effetto Schlein - armocromia?

(Di martedì 9 maggio 2023) L' ultimoo politico di Swg, reso noto in data 8 maggio dal Tg La7 di Enrico Mentana, va in netta controtendenza rispetto a quella che è stata la narrazione delle intenzioni di voto in Italia nelle ultime settimane. Dopo aver vinto le primarie per la ...

leggi anche Elezioni amministrative 2023, quando si vota Data, orari e Comuni al voto: balzo di Meloni Sembrerebbe aver invertito la rotta nell'ultimo sondaggio politico di Swg ...... costituito da sei partiti di ambizioni e orientamentidiversi, uniti con l'obiettivo ...Secondo la media di 11 recentii punti percentuali del 'Tavolo dei 6' non sarebbero ...parlano della possibilità di sconfitta per lo storico presidente Recep Tayyip Erdogan. ... In carcere ci sono migliaia die studenti universitari, spero che la vittoria delle ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cresce e Pd cala Adnkronos

Netto balzo in avanti per Fratelli d'Italia: +0,7% in una settimana. La lezione nella Festa dei lavoratori: gli italiani premiano gli aiuti del centrodestra e bocciano gli sproloqui della sinistra ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in forte crescita Fratelli d'Italia, bene anche il Movimento 5 Stelle e Renzi mentre ci sarebbe un passo indietro per il Pd di Schlein.