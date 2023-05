Sondaggi politici elettorali oggi 9 maggio 2023 | torna a crescere Fdi | che allunga sul Pd | male Azione e Italia Viva

Leggi su tpi

(Di martedì 9 maggio 2023)Fratelli d’cheulteriormente sul Pd: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg-Different per il programma di Rai 3 Agorà. Secondo la rilev, il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale ed è ora al 28,3%. Fdi, quindi,sul Pd, che comunque guadagna lo 0,1 per cento. Il Partito Democratico è accreditato al 20%. Stabili sia il Movimento 5 Stelle che la Lega, rispettivamente al 16,3% e al 9,3 per cento, mentre cala ...