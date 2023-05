(Di martedì 9 maggio 2023) Il giornalista dell’Agence France Press (Afp), Arman, è statooggi durante un bombardamento russo vicino a Chasiv Yar.si occupava di video, stava seguendo il conflitto in Ucraina da mesi, sempre vicino al fronteparte orientale del paese. Stava seguendo e documentando gli scontri a Bakhmut, la città per cui i russi e gli ucraini tentano di logorarsi e che i mercenari della Wagner volevano conquistare entro il 9 maggio.era nato a Sarajevo, la città in Bosnia-Erzegovina che pure ha conosciuto troppo bene la, e il suo nome si aggiunge a quelli degli altri giornalisti morti in Ucraina, una decina. Chi documenta si assume rischi, ma questa è unache la Russia sta conducendo, ...

Il giornalista dell'Agence France Press documentava da mesi il conflitto in Ucraina, a Bakhmut. Il suo nome si aggiunge a quelli di altri cronisti (una decina) rimasti uccisi in una guerra in cui ...'Siamo tristi di annunciare che il nostroArmanè stato ucciso oggi vicino a Bakhmut, in Ucraina. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari', si legge in un tweet ...L'ultimo operatore dell'informazione che prima diha perso la vita nel conflitto è l'ucraino ... Secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dasans Frontières , sarebbero 8 i cronisti che ...

Soldin, reporter ucciso nella guerra russa senza regole Il Foglio

Il reporter di 32 anni è morto in un attacco sferrato con razzi Grad, hanno raccontato i colleghi della stessa France Presse che erano con lui, tutti illesi ...Ill 32enne Arman Soldin è stato colpito nel pomeriggio di oggi, martedì 9 maggio, da un missile vicino a Chasiv Yar, epicentro dei sanguinosi ...