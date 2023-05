Siviglia | Mendilibar | 'Noi di solito arriviamo in finale e le vinciamo La Juve'

L'allenatore del, José Luis, avvisa così la Juventus dal sito Uefa a due giorni di distanza dall'andata della semifinale di Europa League: 'Ho sempre detto che mi piacciono le ...Massimiliano Allegri studia le mosse per contrastare ildel basco José Luis, in vista della semifinale di andata della Uefa Europa League in programma giovedì 11 maggio alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La rosa della ...Juventus -, le scelte di Allegri eAllegri va sul sicuro e davanti a Szczesny s'affida a Bremer e Danilo, più Gatti . Sulle corsie laterali spazio a Cuadrado e Kostic, con Miretti ...

Il Siviglia ha già comunicato la lista dei convocati per la sfida di Europa League con la Juventus. Out Suso, c'è Papu Gomez.