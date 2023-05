Sinner e Djokovic | spettacolo anche in allenamento

Sold out sul campo 5 agli Internazionali di Roma anche per un allenamento. Jannike Novakprepararano il loro torneo romani con una seduta di scambi davanti al pubblico ...Ad accomunare, oltre ovviamente al tennis, è però anche la fede per il Milan. A tal proposito, nel momento in cui ha lasciato in campo dopo due ore intense di allenamento...stabile al n. 8, Musetti scende al n. 19. Prima volta in top 100 per Matteo Arnaldi. Ecco la classifica aggiornata alla vigilia degli Internazionali d'Italia 1) NOVAK- 6775 punti 2) ...

In questi giorni si stanno svolgendo a Roma gli Internazionali d'Italia di tennis. I due campioni si sono sfidati in una sessione di allenamento ...Jannik Sinner nel weekend esordirà agli Internazionali d’Italia. Ma intanto a Roma Sinner ha dato vita a una sessione d’allenamento spettacolare con il numero 1 ATP Novak Djokovic.