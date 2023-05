Sindaco polacco precipita dal quarto piano e muore. Tragedia in un hotel a Cagliari

(Di martedì 9 maggio 2023)questa notte a: undi 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto daldell'...

Cade dalla finestra dell'hotel, muore sindaco polacco - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un 44enne è morto nella notte a Cagliari dopo essere precipitato dalla finestra di un albergo. L'uomo, sindaco di una città polacca, era in Sardegna insieme ad altri connazionali per alcune visite…