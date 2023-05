Sindaco polacco cade dalla finestra | la tragica morte in hotel a Cagliari

È precipitato dal quarto piano dell'hotel in cui soggiornava ed è deceduto sul colpo. La vittima è un44enne , che era ospite a Cagliari insieme ad altri colleghi connazionali per un ciclo di visite istituzionali. La tragedia è avvenuta durante la notte, intorno alle 2, nell'albergo ...Undi 44 anni è morto a Cagliari dopo essere caduto da una finestra al quarto piano dell'hotel in cui soggiornava insieme ad alcuni connazionali: si sarebbe trattato di un incidente. L'...È morto dopo essere precipitato dal quarto piano della stanza nella quale stava alloggiando con un'altra persona, undi 44 anni. Il dramma si è consumato all'hotel Due Colonne di Cagliari, in via Sardegna. Il politico aveva in agenda alcuni incontri istituzionali. I soccorsi del 118 si sono rivelati ...

Cagliari, cade dalla finestra dell'hotel: muore un sindaco polacco la Repubblica

Tragedia a Cagliari: un 44enne polacco, sindaco di un una cittadina della Polonia, è precipitato dalla finestra dell’hotel in cui soggiornava insieme ad alcuni suoi connazionali. L’uomo si trovava in ...Elezioni amministrative di maggio: come vanno alle urne Teramo, Terni, Latina, Pisa, Siena e Massa Carrara e Ancona ...