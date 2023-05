Sindaco d' Italia e monocameralismo | dal Terzo Polo apertura alle riforme di Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023) La disponibilità al dialogo è confermata così come i dettagli di merito: indicazione del premier sul modello deld'e superamento del bicameralismo. Le delegazione di Azione eViva, insieme come gruppi delnonostante la recente rottura politica, ribadisce nel faccia a faccia con Giorgiache i centristi ci sono per lesu cui vuole lavorare il governo. A parlare dopo l'appuntamento è Carlo Calenda: «Siamo disponibili a collaborare. Condividiamo l'esigenza di avere maggiore stabilità di governo, una maggiore efficienza dell'apparato complessivo dello Stato, non solo il governo centrale». Ma con un inderogabile paletto: «Per noi c'è una linea rossa assoluta, la figura di garanzia, di unità nazionale, sulla Costituzione, del ...