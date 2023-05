Shark 2 | L' abisso | il trailer italiano svela titolo e data di uscita del sequel con Jason Statham

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo2 - L'arriverà al cinema la prossima estate, ad agosto 2023 , ma è uscito il trailer ufficiale del film Warner Bros con Jason Statham alle prese con una creatura minacciosa in un gioco ...- Pubblicità - Il trailer di Meg 2: The Trench , in Italia intitolato2 - L', è finalmente uscito, introducendo il pubblico a un livello completamente nuovo di terrore nelle profondità marine. Il trailer del sequel di- Il primo squalo vede infatti l'...Trailer lungo e ricco di scena per2: L', che vede il ritorno di Jason Statham nei panni del rude sommozzatore Jonas Taylor alle prese con ferocissimi squali. Parliamo al plurale perché nel sequel le feroci creature marine ...

Shark 2 - L'abisso, Jason Statham alle prese con un nuovo squalo ... Cinefilos.it

Warner Bros. Pictures presenta il primo trailer e un doppio poster per Shark 2 - L'abisso, sequel che vede nuovamente protagonista Jason Statham.Shark 2 - L’Abisso arriverà al cinema la prossima estate, ad agosto 2023, ma è uscito il trailer ufficiale del film Warner Bros con Jason Statham alle prese con una creatura minacciosa in un gioco per ...