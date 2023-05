Sexability è dove sette persone con disabilità raccontano il sesso senza tabù

(Di martedì 9 maggio 2023) L’urologo e divulgatore scientifico Nicola Macchione ha dato vita un nuovo video podcast,(attualmente disponibile su Youtube e Spotify) che lo vede chiacchierare liberamente di sessualità insieme a 7 ospiti con: la giornalista Valentina Tomirotti, il responsabile del progetto “Love giver” relativo all’assistenza sessuale Maximiliano Ulivieri, il content creator Simone Riflesso, il danzatore Ivan Cottini, l’architetto Luca Paiardi, il travel blogger Danilo Ragona e l’influencer Riccardo Aldighieri. L’iniziativa – promossa dall’azienda Wellspect, che propone soluzioni per la continenza – si pone come obiettivo quello di sradicare i profondi pregiudizi legati all’attività sessuale dellecon, mediante un approccio semplice e autoironico del tutto scevro da pregiudizi. “Io, insieme ...

Online dal 20 aprile, il progetto vede protagoniste 7 persone con disabilità intervistate da Nicola Macchione, andrologo e urologo volto noto anche su Instagram ...Le persone con disabilità vivono una sfera sessuale Se sì, in che modo A queste e a molte altre domande darà risposta il video podcast Sexability.