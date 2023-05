SETTORE GIOVANILE | I RISULTATI DEL WEEKEND

Leggi su seriea24

(Di martedì 9 maggio 2023) Bella vittoria a suon di gol per la Primavera, che si prepara ai play off con un pirotecnico 5-1 sulla Reggiana, nella penultima giornata della stagione regolare. L’Under 18 espugna il campo del Cagliari, e vince anche l’Under 16 in amichevole.Nell’andata degli ottavi play off, l’Under 15 cade in casa col Como ed è chiamata a una grande rimonta nella gara di ritorno per passare il turno.Grande giornata per le ragazze Under 19 di Paolo Monelli, che col 19-0 sul Lumezzane vincono il loro girone e si qualificano per le fasi finali.Per le formazioni dell’attività di base, è stato un altrodi tornei e partite, con vittorie esaltanti come il 5-0 sulla Juventus dell’Under 8.Di seguito tutti i.Agonistica: PRIMAVERA Monza – Reggiana 5-1 (Goffi, 2 Vacca, Dos Reis, Bianaj) – 29a giornata UNDER 18 Cagliari – Monza 0-1 (El Haddad) – 6a gara ...