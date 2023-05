Serie B | tre giornate di squalifica a Menez

La Juve, di anni, gliene offre: un'avventura nuova e piena di stimoli, una sorta di upgrade che ...dal 2016 e ha fatto in tempo a inanellare due retrocessioni in B e altrettante promozioni in...Pugno duro del Giudice sportivo diB nei confronti di Jeremy Menez: il giocatore della Reggina è stato squalificato pergiornate "per avere, al 49' del secondo tempo, colpito un avversario con un calcio" nei minuti finali ...L'economia statunitense è alle prese con unadi rialzi aggressivi dei tassi , che hanno in parte innescatofallimenti bancari nell'arco di poche settimane a causa di attività e passività ...

Playoff NBA, i risultati della notte: Lakers e Heat vincono in casa e volano sul 3-1 Sky Sport

Pugno duro del Giudice sportivo di Serie B nei confronti di Jeremy Menez: il giocatore della Reggina è stato squalificato per tre giornate "per avere, al 49' del secondo tempo, colpito un avversario c ...Romelu Lukaku, Axel Witsel e Thibaut Courtois, protagonisti di One For All, docu-serie sul calcio su Prime Video dal 25 maggio 2023.