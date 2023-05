Serie A TIM | info acquisto biglietti per Sampdoria-Empoli

Leggi su seriea24

(Di martedì 9 maggio 2023) L’U.C.comunica le modalità dideie leper, gara valida per la 35.a giornata dellaA TIM 2022/23, in programma lunedì 15 maggio 2023, alle ore 20.45, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche. Fonte articolo e foto: www..ita24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.