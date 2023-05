Serie A | pioggia di squalifiche | 5 calciatori e sanzioni contro 8 club

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 34ª giornata del campionato diA. Continua la festa del Napoli per la vittoria del terzo scudetto della sua storia, la sfidala Fiorentina si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Osimhen su calcio di rigore. In zona Champions League bella vittoria della Juventus sul campo dell’Atalanta con gol di Iling e Vlahovic. Ottimo rendimento delle squadre di Milano per la qualificazione in Champions League, il Milan ha avuto la meglio della Lazio e l’Inter della Roma. In zona salvezza successo importantissimo della Cremoneselo Spezia e colpo dell’Hellas Verona sul campo del Lecce. A completare le vittorie casalinghe di Empoli e UdineseSalernitana e Sampdoria ed i pareggi in Sassuolo-Bologna e Torino-Monza. Foto di Michele ...