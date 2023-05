Serie A | la Serie A chiude la ‘curva’ dell’Atalanta per le grida di “zingara” a Vlahovic

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 maggio 2023) 2023-05-09 15:01:07 Il web è in trepidazione: El Giudice Sportivo diA ha sanzionato l’Atalanta con la chiusura, durante la prossima gara di Bergamo, delle tribune che emettevano cori razzisti domenica scorsa indirizzata al serbo Dusan, Giocatore della Juve. La ‘Curva Nord Pisani’ sarà chiusaDunque, il 20 maggio durante la partita contro l’Hellas Verona come punizione per aver insultatodurante lo sconto di una partita vinta dalla ‘Juve’ (0-2). La Juve vince grazie al secondo gol su punizione seguito dal gol die Milik “Sei uno zingaro”, ha detto la sezione del Gewiss Stadium in una partita che l’arbitro ha fermato per quasi un minuto lanciare un messaggio al megafono in modo che i canti si placassero, senza successo. L’attaccante ha risposto a modo suo, con un ...