Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 34 giornate

Leggi su 11contro11

(Di martedì 9 maggio 2023) LaA si avvicina a grandi passi verso la conclusione della stagione 2022-2023, e lacon relativocon la scorsa stagione sono sempre più chiari e definiti. In vetta il Napoli (+16), neo-campione d’Italia, rafforza ulteriormente la propria leadership, e prima della grande festa allo stadio Diego Armando Maradona batte 1-0 la Fiorentina (-10). Alle spalle degli azzurri torna invece la Juventus, che nel lunch match di domenica vince 0-2 sul campo dell’Atalanta (+3), mettendo un altro mattoncino importante in ottica Champions League. I bianconeri, più precisamente, scavalcano la Lazio (+8), nuovamente sconfitta in uno scontro diretto, stavolta per 2-0 dal Milan (-13), con i rossoneri che quindi restano in lizza per tornare tra le prime quattro. Stesso discorso anche per l’Inter (+8), attualmente quarta in seguito ...