Serie A 22 23 | 34^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di martedì 9 maggio 2023) All’indomani della 34^diA, ilha reso noti i propri provvedimenti in vista del prossimo turno. In particolare, sono 5 i calciatori squalificati, tra i quali non si segnala alcun espulso. I giocatori in questione sono Joakim Maehle dell’Atalanta, Stefan Posch del Bologna, Malick Thiaw del Milan, Dylan Bronn della Salernitana e Kevin Agudelo dello Spezia, i quali partivano da uno status di diffidati e sono stati nuovamente ammoniti. Di conseguenza il terzino nerazzurro e il difensore granata salteranno proprio Salernitana-Atalanta, e anche il difensore rossonero e il centrocampista bianconero saranno assenti nel prossimo faccia a faccia tra le rispettive squadre. Il difensore rossoblù non sarà invece arruolabile per la gara casalinga contro la Roma. Gli altri provvedimenti del ...