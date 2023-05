Sentenze Juve | Arrivabene e Agnelli pronti a ricorrere al Tar

Commenta per primo Il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso da tempo sul - 15 inflitto alla Juventus e e sulle posizioni inibitorie inflitte ai suoi ex - vertici societari che sono state in toto ......in ballo con il primo che riguarda la dilatazione dei tempi il più possibile per eventuali...della penalizzazione (articolo 31) da ottenere entro fine stagione e che quindi esclusa la...Gabriella Palmieri, nelle 75 pagine di motivazioni della sentenza, decide di nuovo la Corte ...atti successivamente acquisiti si legge ancora nelle motivazioni dopo le due precedenti...

Sentenza Juve, ora che succede Patteggiamento per 'evitare' la Uefa e chiudere i processi con sanzioni ridotte Calciomercato.com

Tutto ciò che viene addebitato dalla giustizia sportiva alla Juventus è stato commesso prima del 1 luglio del 2021, e Arrivabene è approdato alla Juventus dopo quella data.La rincorsa della Juve a un posto tra le grandi del Vecchio Continente è andata violentemente a sbattere contro le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dai bianconeri ...