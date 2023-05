Sentenza Juve | ora che succede? Patteggiamento per 'evitare' la Uefa e chiudere i processi con sanzioni ridotte

(Di martedì 9 maggio 2023) Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sono una vera e propria stangata per lantus che si è vista respingere quasi in...

La prima(di quindici punti) è stata annullata "affinché la Corte rinnovi la valutazione con particolare riferimento alla determinazione dell'eventuale apporto causale dei singoli ......sanzione comminata alla Juventus dalla Corte di Appello Federale con le motivazioni della... Un episodio che ha ricordato quello di Lukaku in- Inter di coppa Italia e che ha acceso il ......verso una penalizzazione tra i 9 e i 12 punti, ma non è esclusa la conferma del - 15. Lo scrive La Repubblica. Ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della...

Juve, le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia Sky Sport

Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni aprono scenari pesantissimi per la Juventus, che rischia anche la revoca di due scudetti ...Le prossime mosse degli ex dirigenti portano alla giustizia amministrativa La situazione kafkiana dell’ex ad rappresenta un rischio per la Figc ...