Semifinali Champions League ed Europa League | italiane in chiaro per legge Orari e su che canale vederle

(Di martedì 9 maggio 2023) Un modo per vedere la semifinale d’andata ditra Milan-Inter in? E anche Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen? Esiste. L’AGCOM, acronimo di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, infatti, garantirà la fruizioni delle partite sopracitate attraverso la trasmissione indei match. Come è stato possibile? Bisogna fare un balzo temporale di circa dieci anni e prendere come riferimento la delibera n.131/12/CONS “Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in“. All’interno della normativa, si può trovare un passaggio di fondamentale importanza: “ al fine di assicurare effettività alla norma, i diritti degli eventi interessati dalla lista, eventualmente ...

Al via lediLeague con una sfida che mette di fronte gli iberici campioni in carica contro la più accreditata delle pretendenti alla successione. Ancelotti contro Guardiola: è ...... un'iniziativa di branding e fan engagement che accompagnerà i tifosi rossoneri fino al fischio di inizio della partita di andata delledellaLeague, mercoledì 10 maggio, e che ...E citando Mourinho, per cui ladev'essere un sogno e non un'ossessione, ha aggiunto: "Non ... Abbiamo vinto e perso, fattoe finali. Dovremo essere bravissimi a usare la testa ...

Cassano gioca le semifinali di Champions: “Chi passa tra Real-City e Inter-Milan” ItaSportPress

L'Emilia Romagna sarà grande protagonista in Champions League. Tre semifinalisti su quattro provengono infatti proprio da questa zona geografica. Ne ha parlato ai microfoni di TMW ...