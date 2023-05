Semifinale Europa League Roma | ecco l’arbitro

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 maggio 2023)delladitrae Bayer Leverkusen sarà l’inglese Michael Oliver, seguito dagli assistenti Stuart Burt e Lee Betts, con Craig Pawson come IV Uomo. Stuart Attwell sarà il responsabile del VAR, mentre Chris Kavanagh sarà l’AVAR. Lanon ha mai incontrato questo arbitro in precedenza, mentre il Bayer Leverkusen ha un buon record con questo arbitro, visto che ha vinto in tutte e tre le occasioni in cui è stato nominato (due in Championse uno in), segnando 5 gol e non subendone nessuno. Dubbi di formazione per Mourinho, con ancora molti dei suoi talenti ai box o in condizioni precarie. L'articolo proviene da Italia Sera.