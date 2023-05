“Sembra una festa | lo so…” | il video in cui Michela Murgia si fa rasare i capelli circondata da amici

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 9 maggio 2023) La perdita deirappresenta uno dei momenti più temuti, soprattutto dalle donne, quando scoprono di avere un cancro., che ha annunciato di avere un tumore al rene al quarto stadio e consapevole di quali saranno le conseguenze generate dalla chemioterapia, ha però deciso di giocare d’anticipo e riunire alcuni tra i suoi affetti più cari nel momento in cui ha deciso di farseli. La scrittrice ha voluto condividere questo momento con i suoi follower, mostrando così anche il suo sguardo nel momento in cui vedeva le varie ciocche cadere a terra. “Stamattina la sardità dei mieiha ceduto ed è caduto il primo ciuffo” – così inizia il messaggio pubblicato dalla 50enne a corredo delInstagram, in riferimento evidentemente alla sensazione che si prova ...