Selvaggia Lucarelli convocata in tribunale | “Questa le batte tutte”

(Di martedì 9 maggio 2023)rischia grosso,volta è statain: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delle donne che ha lasciato sempre senza parole il pubblico e i fan per la sua determinazione schiettezza e ironia è lei, la giornalista. Molte volte la donna in alcuni dei suoi podcast o blog commenta e da opinioni su situazioni che avvengono sui social o nel mondo e potrebbero creare forti conseguenze, come è successovolta. In, ecco perché ANSA FOTO ildemocratico.comIl successo diè avvenuto con il suo famoso blog Stanzain cui, la donna ha raggiunto molte ...

'Ci tocca leggerli un po' dappertutto, in una gara piena di atleti della compassione che fino a ieri nessuno aveva mai visto sulla pista':prende di mira chi, pur non avendo mai condiviso le idee di Michela Murgia , ora le esprime solidarietà dopo l'annuncio del suo tumore. Riferendosi alla Murgia, poi, la...Adesso,ed il compagno Lorenzo Biagiarelli torneranno di nuovo insieme in un programma tv . Come si apprende da vari siti specializzati sulla televisione, per i due presto sono in ...sbotta sui social, ma il suo commento conquista una pioggia di like questa volta. Cosa ha ...

Murgia, agli ipocriti compassionevoli dico: “State zitti!” Il Fatto Quotidiano

Novità clamorose per la giurata di Ballando e lo chef di E' sempre mezzogiorno: notizia bomba Sono stati stati i protagonisti assoluti delle polemiche ...Selvaggia Lucarelli sbotta sui social, ma il suo commento conquista una pioggia di like questa volta. Cosa ha scritto