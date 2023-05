Se lo Stato rimane un nemico | a che serve la stabilità? La riflessione di Cristiano

Leggi su formiche

(Di martedì 9 maggio 2023) Gli anni del passaggio dalla prima alla seconda Repubblica li ricordo bene. Eravamo tutti, o quasi tutti, convinti che abbandonare il sistema proporzionale fosse una necessità. In un’epoca che imponeva decisioni in tempi stretti, veloci, come quella che si apriva davanti a noi, i bizantinismi del pentapartito erano un peso, servivano governi stabili, con maggioranze parlamentari solide, compatte. E così passammo dal non più efficace sistema proporzionale a quello maggioritario, con il nome del candidato premier sui simboli. Eppure le maggioranze sono rimaste friabili, i governi hanno avuto bisogno delle maggioranze di unità nazionale per trovare un po’ di. Ora si pensa a modificare la forma di governo, non più la legge elettorale, per trovare. Eppure sappiamo benissimo che il presidenzialismo americano, la forma più stabile di ...