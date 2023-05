Scudetto Napoli | Lippi | non ha avuto rivali | bravissimo Spalletti

È lodeldi Osimhen e Kvaratskhelia , ma è anche lodi Luciano Spalletti, che per la prima volta in carriera conquista lodopo esserci andato vicino per più volte con la ..."La bellezza delè il termine giusto, non ha avuto rivali. Spalletti è stato molto molto bravo, la squadra ha giocato un calcio aggressivo e moderno". Parola dell'ex ct azzurro campione del mondo nel 2006 ...La sera di Milan -è stato un indizio per lo". Parole e musica targate Paolo Sorrentino regista e tifoso delPaolo Sorrentino in collegamento con Supertele su Dazn. "La grande ...

La Festa Scudetto del Napoli, il film completo della Lega di A (VIDEO) AreaNapoli.it

Paolo Sorrentino (Napoli, 31 maggio 1970) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Vincitore di un Golden Globe, quattro European Film Awards, un Premio BAFTA, otto David di ...ANCONA Festeggiano lo scudetto appena conquistato sulle scalinate del Monumento ai Caduti, ma sulle scalinate restano i segni rossi dei fumogeni. Ecco cosa è accaduto la sera del 4 maggio ...