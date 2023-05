Scudetto Napoli | bagno hot per Raffaella Fico | ci pensano le Iene

Come si dice a, pezzotta. Se si continua a scendere verso via Toledo, il pezzotto domina anche in Largo Maradona dove campeggia il murale dedicato al Pibe de Oro. Fiumi di turisti che si ...... southern Italy's biggest club is anticipating its victory in thefor the first time since 1990. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) La stagione delha lasciato il segno a livello ...Indubbiamente tra i servizi più attesi, questa sera è anche la volta di Filippo Roma sullodel. La città, dopo aver rimandato la festa, ha finalmente potuto gioire dopo aver ...

Intruso nello spogliatoio del Napoli durante la festa Scudetto, giocatori increduli: Ma chi sei Sport Fanpage

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato a pranzo con Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e padre di Giovanni Sime ...La maxi isola pedonale sarà ‘replicata’ mercoledì e giovedì, quando gli azzurri potrebbero diventare matematicamente campioni d’Italia. Stadio Maradona aperto per vedere la partita di Udine su 10 maxi ...