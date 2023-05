Scudetto del Napoli disegnato nel cielo | la pazzia di un tifoso – FOTO

(Di martedì 9 maggio 2023) La passione dei tifosi delper la propria squadra non ha confini e le dimostrazioni di amore e di sana follia nei confronti della maglia azzurra sono arrivate in massa nel corso degli ultimi giorni. Quello che è successo nella giornata di oggi però nei cieli di, del Golfo in particolare, è davvero assurdo e geniale al contempo, con unche ha deciso di celebrare il tricolore azzurro in una maniera più unica che rara. Come evidenziato infatti su Twitter da Flightradar24, account che si occupa di monitorare il traffico aereo in giro per il mondo, undelha deciso di “disegnare” nellodelcon la propria rotta di volo. La notizia è ovviamente diventata virale ed ha fatto il giro del web in tutto il ...

Sarebbe una scelta paradossale ma guai a stupirsi delle schizofrenienostro pallone. Stefano Pioli, invece, si è giocato buona parte dei bonuscon un campionato lontano dalle attese per ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 35° giornataCampionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle ...al Napoli con cinque turni di anticipo ...Sull'altra fascia spazio a Verdi: gran parte dell'eventuale salvezzaVerona può passare da lui. Ha segnato il gol che ha rinviato la festa delloe realizzato una tripletta per la ...

Liberato celebra lo scudetto del Napoli, esce il video di O core nun tene padrone (1926 mix) Music Fanpage

Dopo lo storico terzo scudetto messo in tasca, il Napoli deve stare attento alle sirene di mercato che si faranno sentire nei prossimi mesi. Non soltanto per i propri giocatori, ma anche per i dirigen ...La società del Napoli ha organizzato una vera e propria festa per questo scudetto arrivato in città con qualche giornata d'anticipo. Durante il super ...